Збирали дані про HIMARS та енергооб’єкти на Донеччині: засуджено агентів РФ
Чотирьох російських агентів, які збирали дані про HIMARS та об’єкти критичної інфраструктури у прифронтових районах Донецької області, засудили на 6-8 років тюрми.
Про це 4 січня повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що насамперед шпигунів цікавили місця базування та переміщення українських військ на Бахмутському і Краматорському напрямках.
Також зловмисники інформували ворога про технічний стан енергогенеруючих об’єктів, по яких російські окупанти здійснювали ракетні удари.
– Серед засуджених – ворожий інформатор, який намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS. Ще однією зловмисницею є колишня електромонтерка з Добропілля, яка передавала російським загарбникам інформацію про відновлення електропостачання в районі, – йдеться у повідомленні.
СБУ уточнила, що жінка підтримувала комунікацію з агресором через свою знайому з тимчасово захопленої території регіону.
Зловмисників визнали винними у несанкціонованому поширенні інформації про направлення та переміщення зброї і боєприпасів в умовах воєнного стану (частина друга статті 114-2), а також в участі у терористичній групі чи терористичній організації (частина перша статті 258-3).