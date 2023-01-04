Збирали дані про HIMARS та енергооб’єкти на Донеччині: засуджено агентів РФ

Січень, 04 в 12:50

Чотирьох російських агентів, які збирали дані про HIMARS та об’єкти критичної інфраструктури у прифронтових районах Донецької області, засудили на 6-8 років тюрми.

Про це 4 січня повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що насамперед шпигунів цікавили місця базування та переміщення українських військ на Бахмутському і Краматорському напрямках.

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Також зловмисники інформували ворога про технічний стан енергогенеруючих об’єктів, по яких російські окупанти здійснювали ракетні удари.

– Серед засуджених – ворожий інформатор, який намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS. Ще однією зловмисницею є колишня електромонтерка з Добропілля, яка передавала російським загарбникам інформацію про відновлення електропостачання в районі, – йдеться у повідомленні.

СБУ уточнила, що жінка підтримувала комунікацію з агресором через свою знайому з тимчасово захопленої території регіону.

Зловмисників визнали винними у несанкціонованому поширенні інформації про направлення та переміщення зброї і боєприпасів в умовах воєнного стану (частина друга статті 114-2), а також в участі у терористичній групі чи терористичній організації (частина перша статті 258-3).