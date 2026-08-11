Служба безопасности Украины задержала в Кропивницком агента РФ, который, по данным следствия, собирал информацию для подготовки новых ракетно-дроновых ударов по объектам топливно-энергетического комплекса в центральной части Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

Какие объекты искал агент РФ

По данным СБУ, среди приоритетных целей, определенных российским куратором, были нефтебазы, склады горюче-смазочных материалов и опорные электростанции.

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Фигурант должен был находить нужные объекты, фотографировать их и передавать куратору соответствующие координаты.

Для сбора разведданных он объезжал Кропивницкий и прилегающие районы на собственном автомобиле. Кроме того, мужчина отслеживал позиции украинской противовоздушной обороны и последствия предыдущих российских обстрелов.

В СБУ отметили, что задержанный является местным жителем, которого российские спецслужбы завербовали из-за его прокремлевских взглядов.

Согласно материалам дела, перед выполнением заданий он прошел агентурный инструктаж у российского куратора. Также мужчина самостоятельно изучал методы разведки по пособиям российских военных учебных заведений, которые нашел в интернете.

Киберспециалисты и следователи СБУ задокументировали деятельность фигуранта и задержали его по месту жительства.

Во время обыска у мужчины изъяли смартфон, который, по данным спецслужбы, содержал доказательства его сотрудничества с РФ.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время мужчина находится под стражей. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Мероприятия проводили сотрудники Управления СБУ в Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества дезертира, который по заказу российских спецслужб готовил теракт в центре Запорожья.

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