Наводил ракеты на нефтебазы и электростанции: в Кропивницком был задержан агент РФ
- СБУ задержала в Кропивницком агента РФ, который собирал данные о нефтебазах, складах ГСМ и электростанциях.
- Фигурант фотографировал потенциальные цели, передавал координаты куратору и следил за позициями украинской ПВО и последствиями предыдущих ударов.
Служба безопасности Украины задержала в Кропивницком агента РФ, который, по данным следствия, собирал информацию для подготовки новых ракетно-дроновых ударов по объектам топливно-энергетического комплекса в центральной части Украины.
Об этом сообщили в СБУ.
Какие объекты искал агент РФ
По данным СБУ, среди приоритетных целей, определенных российским куратором, были нефтебазы, склады горюче-смазочных материалов и опорные электростанции.
Фигурант должен был находить нужные объекты, фотографировать их и передавать куратору соответствующие координаты.
Для сбора разведданных он объезжал Кропивницкий и прилегающие районы на собственном автомобиле. Кроме того, мужчина отслеживал позиции украинской противовоздушной обороны и последствия предыдущих российских обстрелов.
В СБУ отметили, что задержанный является местным жителем, которого российские спецслужбы завербовали из-за его прокремлевских взглядов.
Согласно материалам дела, перед выполнением заданий он прошел агентурный инструктаж у российского куратора. Также мужчина самостоятельно изучал методы разведки по пособиям российских военных учебных заведений, которые нашел в интернете.
Киберспециалисты и следователи СБУ задокументировали деятельность фигуранта и задержали его по месту жительства.
Во время обыска у мужчины изъяли смартфон, который, по данным спецслужбы, содержал доказательства его сотрудничества с РФ.
Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
В настоящее время мужчина находится под стражей. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Мероприятия проводили сотрудники Управления СБУ в Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Напомним, суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества дезертира, который по заказу российских спецслужб готовил теракт в центре Запорожья.