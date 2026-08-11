Украинские военные 10 и 11 августа нанесли серию ударов по ключевым объектам российских войск на временно оккупированных территориях Украины и территории РФ.

Об этом 11 августа сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Поражены Бук-М3 и другие объекты россиян: что известно

По данным Генштаба, 11 августа Силы обороны поразили российский зенитный ракетный комплекс Бук-М3 в районе Тополи на временно оккупированной территории Луганской области.

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Еще одной целью стал командно-наблюдательный пункт противника возле Теребрено в Белгородской области РФ.

Также украинские военные нанесли удар по складам материально-технических средств российской армии в районе Ровеньков на временно оккупированной территории Луганской области.

Кроме того, Генштаб сообщил о результатах ударов, нанесенных 10 августа. Тогда Силы обороны поразили сразу шесть пунктов управления российскими БпЛА.

Цели находились в районах Шевченко Первого, Комара и Веселого в Донецкой области, Ходяковки в Курской области РФ, а также Железнодорожного и Нестерянки в Запорожской области.

В Генштабе отметили, что поражение объектов такого уровня существенно снижает боевые возможности российских группировок сразу на нескольких оперативных направлениях.

Ранее Силы обороны Украины поразили логистический хаб Wildberries в Воронежской области РФ. В компании Fire Point заявили, что для удара использовали украинские беспилотники FP-1.

Целью стал комплекс в селе Александровка недалеко от Воронежа. По данным Fire Point, это один из крупнейших логистических объектов Wildberries в регионе: его площадь составляет около 156 тыс. кв. м, вместимость превышает 90 млн товарных позиций, а ежедневно через него может проходить до 1,8 млн товаров.

После атаки на территории комплекса вспыхнули масштабные пожары. В Wildberries подтвердили атаку на логистические объекты и сообщили об их эвакуации из соображений безопасности.

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