Январь, 05 в 18:21

Неподалеку Раденска на оккупированной части Херсонской области произошел мощный взрыв.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Местные партизаны утверждают, что был взорван склад с ракетами С-300, которые оккупанты используют в зенитно-ракетных комплексах для сбивания воздушных целей, а также они их настроили на удары по наземным объектам.

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— Макеевский флешмоб, похоже, продолжается. Возле поселка Раденск на оккупированной территории Херсонщины прогремел мощный взрыв. Местные партизаны утверждают, взорван склад ракет к комплексам С-300, — написал он.

Также утверждается о десятках погибших захватчиков.

Официальных сообщений от украинских военных или властей не поступало.

Напомним, в оккупированной Макеевке уничтожили базу с мобилизованными захватчиками.

Источник: Андрей Цаплиенко

Карта: DeepState