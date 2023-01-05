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Факты / Україна

На Херсонщине прогремел взрыв на складе оккупантов

Евгения Грейс, редактор ленты
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Вибух пожежа
Фото: Pixabay

Неподалеку Раденска на оккупированной части Херсонской области произошел мощный взрыв.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Местные партизаны утверждают, что был взорван склад с ракетами С-300, которые оккупанты используют в зенитно-ракетных комплексах для сбивания воздушных целей, а также они их настроили на удары по наземным объектам.

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— Макеевский флешмоб, похоже, продолжается. Возле поселка Раденск на оккупированной территории Херсонщины прогремел мощный взрыв. Местные партизаны утверждают, взорван склад ракет к комплексам С-300, — написал он.

 

Также утверждается о десятках погибших захватчиков.

Раденськ мапа

Официальных сообщений от украинских военных или властей не поступало.

Напомним, в оккупированной Макеевке уничтожили базу с мобилизованными захватчиками.

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Источник: Андрей Цаплиенко

Карта: DeepState

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