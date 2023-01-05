На Херсонщине прогремел взрыв на складе оккупантов
Неподалеку Раденска на оккупированной части Херсонской области произошел мощный взрыв.
Об этом в своем Telegram-канале сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
Местные партизаны утверждают, что был взорван склад с ракетами С-300, которые оккупанты используют в зенитно-ракетных комплексах для сбивания воздушных целей, а также они их настроили на удары по наземным объектам.
— Макеевский флешмоб, похоже, продолжается. Возле поселка Раденск на оккупированной территории Херсонщины прогремел мощный взрыв. Местные партизаны утверждают, взорван склад ракет к комплексам С-300, — написал он.
Также утверждается о десятках погибших захватчиков.
Официальных сообщений от украинских военных или властей не поступало.
Напомним, в оккупированной Макеевке уничтожили базу с мобилизованными захватчиками.
Источник: Андрей Цаплиенко
Карта: DeepState