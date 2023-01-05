Січень, 05 в 18:21

Неподалік Раденська на окупованій частині Херсонської області стався потужний вибух.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Місцеві партизани стверджують, що був підірваний склад з ракетами С-300, які окупанти використовують в зенітно-ракетних комплексах для збиття повітряних цілей, а також вони їх налаштували на удари по наземних об’єктах.

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– Макіївський флешмоб, схоже, продовжується. Біля селища Раденськ на окупованій території Херсонщини пролунав потужний вибух. Місцеві партизани стверджують, підірвано склад ракет до комплексів С-300, – написав він.

Також стверджується про десятки загиблих загарбників.

Офіційних повідомлень від українських військових чи влади не надходило.

Нагадаємо, в окупованій Макіївці знищили базу з мобілізованими загарбниками.

Джерело: Андрій Цаплієнко

Карта: DeepState