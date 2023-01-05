Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

На Херсонщині пролунав вибух на складі окупантів

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Потребує перевірки
Вибух пожежа
Фото: Pixabay

Неподалік Раденська на окупованій частині Херсонської області стався потужний вибух.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Місцеві партизани стверджують, що був підірваний склад з ракетами С-300, які окупанти використовують в зенітно-ракетних комплексах для збиття повітряних цілей, а також вони їх налаштували на удари по наземних об’єктах.

Зараз дивляться

– Макіївський флешмоб, схоже, продовжується. Біля селища Раденськ на окупованій території Херсонщини пролунав потужний вибух. Місцеві партизани стверджують, підірвано склад ракет до комплексів С-300, – написав він.

Також стверджується про десятки загиблих загарбників.

Раденськ мапа

Офіційних повідомлень від українських військових чи влади не надходило.

Нагадаємо, в окупованій Макіївці знищили базу з мобілізованими загарбниками.

Читайте
Удар во ворогу в Макіївці: в ЗСУ висміяли “відмазку” Міноборони РФ з телефонами

Джерело: Андрій Цаплієнко

Карта: DeepState

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка