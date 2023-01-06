Январь, 05 в 23:47

Поставка странами Запада танков в Украину вполне может стать частью “следующей фазы” военной помощи.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли после встречи с немецкой коллегой Анналеной Баербок.

По итогам встречи Баербок заявила, что Германия готова предоставить тяжелое вооружение, необходимое Украине для освобождения оккупированных территорий, и будет работать совместно с партнерами по НАТО для достижения этой цели.

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Она выступала после того, как Франция и США заявили, что готовы предоставить Украине тяжелую технику. Параллельно с этим, на канцлера Германии Олафа Шольца оказывается давление внутри страны, чтобы он отказался от своего многомесячного нежелания предоставить танки Leopard или более легкую бронетехнику Marder.

Выступая на совместной пресс-конференции с Баербок, Клеверли сказал, что танки вполне могут стать частью следующего этапа поставок оружия, отметив, что эта позиция находится под постоянным контролем.

Баербок, частный сторонник того, чтобы Германия поставляла больше тяжелого вооружения, не стремилась к открытому столкновению с канцлером на своей совместной пресс-конференции с Клеверли, но ясно выразила свои чувства.

— Если Путин считает, что у него самая долгая выдержка и у Украины скоро закончится оружие, он ошибается, — заявила глава МИД Германии.

Она также обвинила президента РФ Владимира Путина в преднамеренном нападении на человечество.

— Если мы хотим, чтобы Украина жила в условиях свободы, это означает, что мы думаем о наступательном оружии, но это также означает предоставление оружия, необходимого Украине для освобождения оккупированных территорий, — сказала Баербок.

Немецкий министр добавил, что важно, чтобы Владимир Путин “не обманывал себя надеждой на то, что политика аннексии земель успешна”.

— Я снова и снова отмечала, что мы работаем с нашими партнерами, чтобы понять, какая военная поддержка требуется Украине, — заявила Анналена Баербок.

Клеверли приветствовал заявление немецкой коллеги, сказав, что Баербок проявила огромное политическое мужество, встав на сторону Украины, добавив, что Запад будет продолжать вести переговоры с украинцами о необходимом им оружии.

Напомним, вечером 5 января президент США и канцлер ФРГ договорились передать Украине дополнительный ЗРК Patriot и десятки единиц бронетехники, среди которой такие машины, как Marder и Bradley.

Украинский президент приветствовал решение западных лидеров на следующий день после того, как президент Франции объявил о передаче Украине легких танков AMX-10RC.