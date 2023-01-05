Январь, 05 в 14:08

Прогноз руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова, в котором он говорил о положительных сдвигах на фронте и мощном наступлении Вооруженных сил Украины, базируется на разведданных, анализе ситуации на фронте и мире.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, заявления Кирилла Буданова о положительных сдвигах на фронте, которые прозвучали еще летом о событиях осенью — это информация, подтверждаемая жизнью и практикой.

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Следует заметить, что Буданов ранее предупреждал и о полномасштабном вторжении России.

— Поэтому да, есть все признаки того, что и благодаря действиям украинских Сил обороны, и благодаря помощи наших партнеров, и из-за тех процессов, которые происходят внутри РФ, мы можем смело утверждать, что 2023 год будет победным, — подчеркнул Юсов.

Ранее Кирилл Буданов заявил, что 2023-й будет для Украины победным. Кроме того, на саму Россию после смерти Путина ждет трансформация.

Что касается ситуации на Донбассе, то, по его словам, во время атак российские военные используют горы тел своих побратимов как щит.

Фото: ГУР МО