Січень, 05 в 14:08

Прогноз керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирила Буданова, в якому він говорив про позитивні зрушення на фронті та потужний наступ Збройних сил України, базується на розвідданих, аналізі ситуації на фронті та у світі.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, заяви Кирила Буданова про позитивні зрушення на фронті, які пролунали ще влітку про події восени — це інформація, яка підтверджується життям і практикою.

Зараз дивляться

Варто зауважити, що Буданов раніше попереджав і про повномасштабне вторгнення Росії.

– Тому так, є всі ознаки того, що і завдяки діям українських Сил оборони, і завдяки допомозі наших партнерів, і, власне, через ті процеси внутрішні, які відбуваються РФ, ми можемо сміливо стверджувати, що 2023 рік буде переможним, — наголосив Юсов.

Раніше Кирило Буданов заявив, що 2023 рік буде для України переможним. Крім того, на саму Росію після смерті Путіна чекає трансформація.

Щодо ситуації на Донбасі, то, за його словами, під час атак російські військові використовують гори тіл своїх побратимів як щит.

Фото: ГУР МО