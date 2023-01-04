Оккупанты используют тела убитых товарищей как щит – разведка

Январь, 04 в 18:01

На Донбассе во время атаки российские военные в качестве щита используют горы тел своих сослуживцев.

Об этом в интервью ABC News заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

В конце декабря Буданов побывал в Бахмуте Донецкой области, где сейчас продолжаются самые жестокие бои. То, что он увидел, шокировало его.

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— Солдаты показали мне участок, где нагромождены трупы, как в кино… Сотни трупов просто гниют в открытом поле, местами они навалены на другие тела, как импровизированные стены, и когда российские войска наступают на этом поле, они используют эти тела для прикрытия, как щит. Но это не работает. Там фактически поля мертвых тел, — отметил он.

К слову, появилась неподтвержденная информация, что Россия на фоне мощного сопротивления украинских военных начала перекидывать свои основные наступательные силы из-под Бахмута ближе к Соледару.

Фото: ГУР