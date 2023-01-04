России осталось недолго, ее трансформация пойдет на пользу миру — Буданов

Январь, 04 в 16:10

Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов считает режим российского диктатора Владимира Путина “посмешищем”. По его словам, РФ ждет трансформация.

Об этом Буданов сказал в интервью ABC News.

Начальник ГУР отметил, что относительно будущего России есть несколько сценариев, однако не стоит бояться ее трансформации, поскольку это пойдет на пользу всему миру.

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Буданов добавил, что режим Путина — это “посмешище для всех”, а российские войска вынуждены только защищаться на оккупированных украинских территориях, однако ненадолго.

— Россия больше не представляет военной угрозы миру, а рассказы о ее потенциале — это лишь вымысел, — подчеркнул он.

В то же время Буданов заявил, что нерешенным вопросом остается ядерный арсенал РФ и неконтролируемый режим, который заставит “весь мир осознать необходимость денуклеаризации России или, по крайней мере, международного надзора за ее ядерным арсеналом”.

— Террористическая страна, которая замахивается на всех ядерной битой и извергает угрозы — это не тот режим, который имеет этическое или политическое право контролировать оружие массового уничтожения, — подытожил руководитель украинской разведки.

Ранее Буданов анонсировал большое контрнаступление Украины весной.

Фото: ГУР