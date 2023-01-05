Россия держит в Крыму и Беларуси носители ядерного оружия — разведка
Представитель пресс-службы ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что РФ разместила в оккупированном Крыму и Беларуси носители ядерного оружия.
Об этом он сказал в эфире Freeдом.
– Мы должны понимать, что угроза применения ядерного оружия только приблизит конец современной России. Да, есть информация, что оккупированный Крым и территория Беларуси Путиным рассматриваются для проведения таких провокаций. Вся эта информация отслеживается, разведданные есть, так что неожиданностью это не станет, — сообщил Юсов.
По его словам, даже в Кремле четко понимают, что такой шаг станет последним для режима российского диктатора Владимира Путина.
– Если они его сделают, хуже будет только им, – подчеркнул представитель украинской разведки.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Путин вряд ли применит ядерное оружие против Украины.