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Факты / Україна

Россия держит в Крыму и Беларуси носители ядерного оружия — разведка

Бедрак Виктория, редактор ленты
ядерна зброя
Фото: Dreamstime

Представитель пресс-службы ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что РФ разместила в оккупированном Крыму и Беларуси носители ядерного оружия.

Об этом он сказал в эфире Freeдом.

– Мы должны понимать, что угроза применения ядерного оружия только приблизит конец современной России. Да, есть информация, что оккупированный Крым и территория Беларуси Путиным рассматриваются для проведения таких провокаций. Вся эта информация отслеживается, разведданные есть, так что неожиданностью это не станет, — сообщил Юсов.

По его словам, даже в Кремле четко понимают, что такой шаг станет последним для режима российского диктатора Владимира Путина.

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– Если они его сделают, хуже будет только им, – подчеркнул представитель украинской разведки.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Путин вряд ли применит ядерное оружие против Украины.

Источник: Freedom
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