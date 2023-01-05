Росія тримає в Криму та Білорусі носії ядерної зброї – розвідка

Січень, 05 в 11:47

Представник пресслужби ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що РФ розмістила в окупованому Криму та Білорусі носії ядерної зброї.

Про це він сказав в етері Freeдом.

– Ми повинні розуміти, що загроза застосування ядерної зброї лише наблизить кінець сучасної Росії. Так, є інформація, що окупований Крим і територія Білорусі Путіним розглядаються для проведення таких провокацій. Вся ця інформація відстежується, розвіддані є, тож несподіванкою це не стане, – повідомив Юсов.

За його словами, навіть у Кремлі чітко розуміють, що такий крок стане останнім для режиму російського диктатора Володимира Путіна.

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– Якщо вони його зроблять, гірше буде тільки їм, – підкреслив представник української розвідки.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Путін навряд чи застосує ядерну зброю проти України.