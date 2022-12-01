Он хочет остаться живым: Зеленский не верит, что Путин применит ядерное оружие
Президент России Владимир Путин вряд ли применит ядерное оружие против Украины.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время саммита New York Times DealBook.
— Он очень зависим от народа России и хочет остаться в живых, поэтому я не думаю, что он применит ядерное оружие, — сказал он.
По мнению президента Украины, будет Путин применять ядерное оружие или нет, это совершенно не зависит от того, что обсуждают западные политики.
— Он может применить ядерное оружие и на других территориях, мы не должны этого бояться, я думаю. Чего мы должны бояться, так это если Путин воспользуется полным преимуществом и мы отдадим ему территорию, он войдет во вкус и поймет, что остается безнаказанным, — сказал Зеленский, выступая виртуально на саммите.
Таким образом, резюмировал украинский лидер, нужно “поставить его (Путина. — Ред.) на место”.
Ранее президент РФ Владимир Путин отрицал, что нанесет ядерный удар по Украине, заявив, что “в этом нет никакого смысла, ни политического, ни военного”. При этом Путин завуалированно угрожал ядерным оружием с тех пор, как начал вторжение в Украину.
Источник: Axios