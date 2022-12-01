Ноябрь, 30 в 22:01

Президент России Владимир Путин вряд ли применит ядерное оружие против Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время саммита New York Times DealBook.

— Он очень зависим от народа России и хочет остаться в живых, поэтому я не думаю, что он применит ядерное оружие, — сказал он.

По мнению президента Украины, будет Путин применять ядерное оружие или нет, это совершенно не зависит от того, что обсуждают западные политики.

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— Он может применить ядерное оружие и на других территориях, мы не должны этого бояться, я думаю. Чего мы должны бояться, так это если Путин воспользуется полным преимуществом и мы отдадим ему территорию, он войдет во вкус и поймет, что остается безнаказанным, — сказал Зеленский, выступая виртуально на саммите.

Таким образом, резюмировал украинский лидер, нужно “поставить его (Путина. — Ред.) на место”.

Ранее президент РФ Владимир Путин отрицал, что нанесет ядерный удар по Украине, заявив, что “в этом нет никакого смысла, ни политического, ни военного”. При этом Путин завуалированно угрожал ядерным оружием с тех пор, как начал вторжение в Украину.

Источник: Axios