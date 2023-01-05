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Факты / Україна

Еще не отремонтировали. Крымский мост через три месяца после взрыва — фото со спутника

Бедрак Виктория, редактор ленты
Еще не отремонтировали. Крымский мост через три месяца после взрыва — фото со спутника
Фото: СБУ

OSINT-аналитик Брейди Эфрик опубликовал спутниковый снимок Крымского моста. На фотографии видно, что мост до сих пор не отремонтировали.

Отмечено, что фото было сделано 3 января.

– Крымский мост был разрушен почти три месяца назад, но на спутниковых снимках видно, что рабочие до сих пор устраняют повреждения, – говорится в сообщении.

Кримський міст

Brady Africk via Twitter

Ранее советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что для полного восстановления автомобильного полотна на Керченском мосту будет необходимо минимум три-пять месяцев.

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Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. На месте сразу возник пожар, несколько секций моста упали в воду.

Позже российский диктатор Владимир Путин обвинил в подрыве Керченского моста спецслужбы Украины.

Источник: Brady Africk

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