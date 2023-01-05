Ще не відремонтували. Кримський міст через три місяці після вибуху – фото з супутника
Фото: СБУ
OSINT-аналітик Брейді Ефрік опублікував супутниковий знімок Кримського мосту. На світлині видно, що міст досі не відремонтували.
Зазначено, що фото було зроблено 3 січня.
– Кримський міст був зруйнований майже три місяці тому, але на супутникових знімках видно, що робітники досі усувають пошкодження, – йдеться в повідомленні.
Раніше радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що для повного відновлення автомобільного полотна на Керченському мосту буде необхідно щонайменше три-п’ять місяців.
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Вибух на Кримському мосту стався 8 жовтня. На місці одразу виникла пожежа, кілька секцій мосту впало у воду.
Згодом російський диктатор Володимир Путін звинуватив у підриві Керченського мосту спецслужби України.
Джерело: Brady Africk