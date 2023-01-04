Січень, 04 в 12:19

Україна дуже цінує крок США щодо надання зенітно-ракетних комплексів Patriot і розраховує на їх розгортання у короткі терміни.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Очікуємо на розгортання Patriot у максимально стислі терміни, підготовка до передачі цих систем вже розпочалася. Зараз президент Володимир Зеленський та вся його дипломатична команда інтенсивно працює над новими рішеннями щодо постачання нових типів західної зброї, – наголосив дипломат.

За його словами, йдеться, зокрема, про постачання танків та іншої бронетехніки.

Зараз дивляться

– Я не маю сумнівів, що незабаром українське військо матиме додаткову броньову та вогневу міць, – додав Кулеба.

Глава МЗС також зазначив, що Україна потребує якомога більше систем ППО, і тому веде переговори не лише про батареї Patriot, а й про постачання нових систем NASAMS, Iris-T та Crotale.