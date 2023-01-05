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Факты / Україна

В оккупированной Горловке ускорили выдачу российских паспортов населению – Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
російський паспорт
Фото: Pixabay

В Горловке Донецкой области оккупационные власти значительно ускорили оформление и выдачу российских паспортов населению.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Теперь российский паспорт можно получить через 10 дней. Раньше нужно было ждать не менее 30 суток.

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Кроме того, в регионе продолжают выдавать номерные знаки и водительские удостоверения образцов Российской Федерации. Таким образом, оккупанты продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных и занятых территорий в правовое поле РФ.

Ранее сообщалось, что в Горловке начали раздавать “повестки” женщинам.

ГУР Минобороны сообщало, что в Горловке оккупанты бросили в ряды захватчиков почти всех мужчин.

Источник: Генштаб ВСУ
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