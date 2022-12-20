В Горловке начали раздавать “повестки” женщинам
Во временно оккупированной Горловке Донецкой области раздают “повестки” женщинам.
Об этом сообщает Стратком ВСУ.
— Истребление жителей банановых республик перешло на новый уровень. В оккупированной Горловке начали раздавать повестки уже женщинам, — говорится в сообщении.
Женщин пытаются принудительно “мобилизовать”, потому что на убой бросили большинство присутствующих в городе мужчин.
— Поскольку значительную часть мужчин уже бросили на фронт, повестки теперь начали выдавать и женщинам.
В ней было сказано, что женщина, которой присвоили звание рядового, должна была 19 декабря прибыть по повестке во дворец культуры Кочегарка. За неявку пригрозили ответственностью, — говорится в сообщении.
Напомним, ГУР Минобороны сообщало, что в Горловке оккупанты бросили в ряды захватчиков почти всех мужчин.
Источник: Страком ВСУ
Фото: ГУР