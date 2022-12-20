Декабрь, 20 в 18:50

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области раздают “повестки” женщинам.

Об этом сообщает Стратком ВСУ.

— Истребление жителей банановых республик перешло на новый уровень. В оккупированной Горловке начали раздавать повестки уже женщинам, — говорится в сообщении.

Женщин пытаются принудительно “мобилизовать”, потому что на убой бросили большинство присутствующих в городе мужчин.

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— Поскольку значительную часть мужчин уже бросили на фронт, повестки теперь начали выдавать и женщинам. В ней было сказано, что женщина, которой присвоили звание рядового, должна была 19 декабря прибыть по повестке во дворец культуры Кочегарка. За неявку пригрозили ответственностью, — говорится в сообщении.



Напомним, ГУР Минобороны сообщало, что в Горловке оккупанты бросили в ряды захватчиков почти всех мужчин.

Источник: Страком ВСУ

Фото: ГУР