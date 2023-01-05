В окупованій Горлівці прискорили видачу російських паспортів населенню – Генштаб
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У Горлівці на Донеччині окупаційна влада значно прискорила оформлення та видачу російських паспортів населенню.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Тепер російський паспорт можна отримати за 10 днів. Раніше потрібно було чекати щонайменше 30 діб.
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Крім того, в регіоні продовжують видавати номерні знаки та посвідчення водія зразків Російської Федерації. Таким чином, окупанти продовжують примусову інтеграцію тимчасово окупованих та зайнятих територій в правове поле РФ.
Раніше повідомлялося, що у Горлівці почали роздавати “повістки” жінкам.
Також ГУР Міноборони повідомляло, що у Горлівці окупанти кинули до лав загарбників майже всіх чоловіків.