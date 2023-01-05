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Факти / Україна

В окупованій Горлівці прискорили видачу російських паспортів населенню – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
російський паспорт
Фото: Pixabay

У Горлівці на Донеччині окупаційна влада значно прискорила оформлення та видачу російських паспортів населенню.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Тепер російський паспорт можна отримати за 10 днів. Раніше потрібно було чекати щонайменше 30 діб.

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Крім того, в регіоні продовжують видавати номерні знаки та посвідчення водія зразків Російської Федерації. Таким чином, окупанти продовжують примусову інтеграцію тимчасово окупованих та зайнятих територій в правове поле РФ.

Раніше повідомлялося, що у Горлівці почали роздавати “повістки” жінкам.

Також ГУР Міноборони повідомляло, що у Горлівці окупанти кинули до лав загарбників майже всіх чоловіків.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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