Січень, 06 в 21:55

Росія має намір віддати наказ про мобілізацію до 500 тис. призовників у січні на додаток до 300 тис., які були призвані восени, що є ще однією очевидною ознакою того, що президент РФ Володимир Путін не має наміру закінчувати війну.

Про це в коментарі The Guardian заявив заступник начальника Головного управління військової розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

За його словами, Україна вважає, що призовники стануть частиною низки російських наступальних операцій навесні та влітку на сході та півдні країни.

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Росія наразі заперечує підготовку другої хвилі мобілізації, а Путін минулого місяця заявив, що говорити про новий призов “безглуздо”, стверджуючи, що лише половина вже мобілізованих була відправлена в Україну. Втім перед першою мобілізацією російські офіційні особи, включно з Путіним, теж заперечували плани оголосити мобілізацію.

Попередження з боку ГУР МО про нову мобілізацію в РФ з’явилося в той час, коли Росія оголосила одностороннє припинення вогню на Різдво.

Скібіцький сказав, що Росії знадобиться приблизно два місяці, щоб зібрати військові формування, і будь-який російський успіх на полі бою залежатиме від того, наскільки добре росіяни будуть оснащені та підготовлені. За його словами, багато чого також залежатиме від продовження постачання західних боєприпасів та озброєнь в Україну для оснащення нових резервних підрозділів, які Україна готує.

– Якщо Росія програє цього разу, то Путін зазнає краху, – сказав Скібіцький, назвавши наступні шість-вісім місяців останнім поштовхом.

За його словами, Україна очікує, що остання хвиля мобілізації буде оголошена 15 січня, після зимових свят у Росії.

Скібіцький додав, що росіяни намагатимуться робити акцент на кількості людей та техніки, щоб придушити сили оборони України.

– Ми розраховуємо, що вони будуть вести наступальні дії в Донецькій і Харківській областях, а також, можливо, в Запорізькій, а оборонятися – в Херсоні і Криму. Це та кількість людей, яка їм буде потрібна для виконання такого завдання, – сказав Скібіцький, пояснюючи, чому вони очікують, що буде мобілізовано півмільйона.

Наприкінці грудня міністр оборони Олексій Резніков та командувач Сухопутних військ Валерій Залужний заявили, що Росія знову нападе з Білорусі в лютому цього року.

За словами Скібіцького, Росія має в Білорусі лише одну дивізію чисельністю близько 15 тис. осіб. У лютому минулого року вона мала 45 тис. і не змогла взяти Київ, навіть попри те, що Україна була недостатньо підготовлена.

Зараз північні оборонні позиції України сильні і Україна готова, каже Скібіцький.

– Звичайно, це може змінитися, якщо Білорусь приєднається до війни, – сказав Скібіцький.

The Guardian зазначає, що задля компенсації важких бойових втрат за 10 місяців війни, Росія також завербувала десятки тисяч ув’язнених, які воюють у складі приватної військової групи Вагнера.

Фото: Головне управління розвідки