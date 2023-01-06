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Факты / Україна

США ввели новые санкции против поставщиков иранских беспилотников в Россию

Анастасия Гевко, редактор ленты
іранські Shahed
Фото: Depositphotos

США ввели новые санкции против поставщиков иранских беспилотников, которые, по данным Вашингтона, использовались для поражения Россией гражданской инфраструктуры в Украине.

Об этом со ссылкой на заявление главы Минфина США Джанет Йеллен пишет The Guardian.

Отмечается, что санкции были наложены на шестерых руководителей и членов правления компании Qods Aviation Industries (QAI), также известной как Light Airplanes Design and Manufacturing Industries. QAI описывается как ключевой иранский изготовитель оборонной техники, ответственный за разработку и производство беспилотников.

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– Мы будем продолжать использовать все имеющиеся у нас инструменты, чтобы лишить Путина оружия, которое он использует для ведения своей варварской и неспровоцированной войны против Украины, – сказала Йеллен.

Она добавила, что зависимость Кремля от поставщиков последней инстанции, таких как Иран, свидетельствует об отчаянии россиян перед лицом храброго украинского сопротивления и успеха глобальной коалиции в срыве цепочек поставок российской армии и отказе им в поставках, необходимых для замены оружия, потерянного на поле боя.

Ранее США вводили санкции против компаний и лиц, обвиняемых в производстве или передаче иранских беспилотников, которые Россия использовала для атак на гражданскую инфраструктуру в Украине.

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Источник: The Guardian
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