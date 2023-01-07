Январь, 07 в 8:36

Российские войска сосредотачивают основные усилия на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. Оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском направлении.

Карта боевых действий в Украине на 07.01.2023

За прошедшие сутки противник нанес один ракетный удар и совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка Луганской области и Озаряновка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Соль, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.

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На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Стрелка, Бочково, Комиссарово, Красное, Зеленое, Амбарное, Бугроватка, Гатище и Отрадное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях обстреляны районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Двухлетняя, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. В частности, это — Яковлевка, Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмут и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Каменка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обстрелял Времовку, Великую Новоселку, Угледар и Парасковеевку Донецкой области.

На Запорожском направлении от огня оккупантов пострадали районы 23 населенных пунктов. Среди них – Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Щербаки и Степное в Запорожье и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник не прекращает обстреливать населенные пункты вдоль правого берега реки Днепр. В частности, поражена гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Берислава, Золотой Балки и Херсона, есть пострадавшие среди мирных жителей.