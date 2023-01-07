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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Нова військова допомога від США та загроза ракетних обстрілів на Різдво: що відбувається на 318-й день війни (онлайн)

Нова військова допомога від США та загроза ракетних обстрілів на Різдво: що відбувається на 318-й день війни (онлайн)

Українська армія посіла 15 місце у рейтингу найсильніших у світі.

Прем’єр Денис Шмигаль попередив про ймовірність поновлення аварійних відключень світла у найближчому майбутньому.

США оголосили новий пакет військової допомоги, що включає 50 БМП Bradley, понад 200 одиниць іншої бронетехніки, снаряди та боєприпаси.

Також Сполучені Штати запровадили нові санкції проти постачальників іранських безпілотників в Росію.

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00:43 - 07 січня

Польща наразі розглядає можливість передати Україні свої основні бойові танки Leopard німецького виробництва.

Про це у коментарі виданню WSJ повідомив високопоставлений польський дипломат.

– Вони дійсно розглядають можливість надання чого завгодно, аби допомогти Україні, – підтвердив чеський чиновник, тісно пов’язаний з допомогою в доставці західних озброєнь в Україну.

Журналісти зазначили, що Польщі є понад 240 танків Leopard, яких вистачить на дві танкові бригади.

Директор Польського інституту міжнародних справ, варшавського аналітичного центру, близького до польського уряду, Славомир Дембський вважає, що Польща планує врешті-решт розвантажити усі ці танки.

Він додав, що темпи, з якими їх можуть віддати Україні, залежать від того, як швидко Польща отримає запасні танки, які вона замовила у виробників у Південній Кореї та США. Також для цього потрібно схвалення Берліну.

– Питання не в тому, чи нададуть, а в тому – коли, – сказав пан Дембський, додавши, що небажання Заходу надавати танки остаточно зменшилося після місяців дипломатичного тиску. – Це саме те, про що Польща сперечалася протягом багатьох місяців.

Джерело: The Wall Street Journal

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