Январь, 07 в 21:42

Президент Европарламента выступила за поставку Украине танков Leopard 2, относительно которых в последнее время идет дискуссия в Европе.

Об этом президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила во время визита в Германию, пишет издание Tagesschau.

Она приветствовала анонсированную правительством Германии поставку бронемашин Marder в Украину.

Сейчас смотрят

По ее словам, важно продолжать военную поддержку Украины.

Она также поддержала идею предоставления Украине немецких танков Leopard 2, как того требуют от канцлера ФРГ Олафа Шольца политики из разных партий.

Мецола заявила, что целью России является, чтобы Европа закрыла глаза на Украину.

— Этого нельзя допустить. Важно, чтобы Европа продолжала поддерживать украинцев политически, гуманитарно и военно. Но также важно, чтобы Европа укрепляла собственные оборонительные силы и стала настоящим оборонным союзом, — цитирует руководительницу Европарламента издание.

Напомним, накануне глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.

Перед этим глава оборонного комитета Бундестага призвала как можно скорее передать ВСУ танки Leopard.

Параллельно с этим различные депутаты немецкого парламента оказывают давление на Олафа Шольца, который колеблется, стоит ли передавать танки Украине.