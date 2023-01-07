Рассматриваем все варианты: генерал Павлюк оценил угрозу повторного наступления с Беларуси
На сегодня непосредственной угрозы повторного наступления российских войск на Киев нет.
Об этом заявил командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк. По его словам, у врага нет сил и средств, необходимых для наступления.
— На границе между Украиной и Беларусью есть определенные группировки. Но, учитывая наш потенциал, маловероятно, что они будут иметь успех. Все, что сейчас делается — сдерживаются наши силы на северной границе для того, чтобы мы не могли перебросить их на Восток, — отметил он.
Павлюк отметил, что военные на белорусских полигонах постепенно оккупируют Беларусь.
– Идет оккупация Беларуси военными силами, которые размещаются на полигонах, скорее всего, на долгое время. И будущего Беларуси как самостоятельной страны не будет. Мы рассматриваем возможные варианты агрессии в ближайшие месяцы. Но для этого нужно перекинуть соответствующие силы и средства, которые сейчас восстанавливаются на их полигонах. Пока таких намерений мы не видим, но готовимся к ним, — добавил он.
Как отметил генерал, украинские защитники постоянно отслеживают движение российской армии с полигонов, а группировка на границе с Беларусью готова встретить врага.
Кроме того, вокруг Киева создана мощная система обороны протяженностью около тысячи километров. Вся граница с Беларусью – это сплошные завалы, минные поля, отметил Александр Павлюк.