Січень, 07 в 17:48

Станом на сьогодні безпосередньої загрози повторного наступу російських військ на Київ немає.

Про це заявив командувач угруповання Сил і засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк. За його словами, ворог не має сил і засобів, необхідних для наступу.

– На кордоні між Україною і Білоруссю є певні угруповання. Але, враховуючи наш потенціал, малоймовірно, що вони будуть мати успіх. Все, що зараз робиться — стримуються наші сили на північному кордоні для того, щоб ми не могли перекинути їх на Схід, – зазначив він.

Павлюк зазначив, що військові на білоруських полігонах поступово окуповують Білорусь.

Зараз дивляться

– Йде окупація Білорусі військовими силами, які розміщуються на полігонах, найімовірніше, на довготривалий час. І майбутнього Білорусі як самостійної країни не буде. Ми розглядаємо можливі варіанти агресії в найближчі місяці. Але для цього потрібно перекинути відповідні сили й засоби, які зараз Росією відновлюються на їхніх полігонах. Поки що таких намірів ми не бачимо, але готуємось до них, – додав він.

Як наголосив генерал, українські захисники постійно відстежують рух російської армії з полігонів, а угруповання на кордоні з Білоруссю готове зустріти ворога.

Крім цього, навколо Києва створена потужна система оборони протяжністю близько тисячі кілометрів. Весь кордон з Білоруссю – це суцільні завали, мінні поля, зазначив Олександр Павлюк.