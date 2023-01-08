В Кемеровскую область прибыл поезд, заполненный труппами оккупантов — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Российские войска продолжают нести потери. А на временно оккупированных территориях Херсонской области оккупанты остановили трансляцию украинских каналов.
Об этом говорится в сводке Генштаба.
Так, 5 января из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми оккупантами рефрижераторами. Трупы должны разгрузить в местные морги.
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Во временно занятых населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка и Маринское Херсонской области оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов. Транслируется только российское телевидение.