Январь, 08 в 8:54

Российские войска продолжают нести потери. А на временно оккупированных территориях Херсонской области оккупанты остановили трансляцию украинских каналов.

Об этом говорится в сводке Генштаба.

Так, 5 января из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми оккупантами рефрижераторами. Трупы должны разгрузить в местные морги.

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Во временно занятых населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка и Маринское Херсонской области оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов. Транслируется только российское телевидение.

Карта боевых действий на 08.01.2023