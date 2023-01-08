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Факти / Україна

До Кемеровської області прибув потяг, заповнений трупами окупантів – Генштаб

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
До Кемеровської області прибув потяг, заповнений трупами окупантів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують зазнавати втрат. А на тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти зупинили трансляцію українських каналів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Так, 5 січня, з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг із заповненими мертвими окупантами рефрижераторами. Трупи мають розвантажити до місцевих моргів.

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У тимчасово зайнятих населених пунктах Горностаївка, Каїри, Заводівка і Маринське Херсонської області окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів. Транслюється лише російське телебачення.

Карта бойових дій на 08.01.2023

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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