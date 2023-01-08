Січень, 08 в 8:28

Російські війська ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. На Куп’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення, на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – окупанти обороняються.

Карта бойових дій в Україні на 08.01.2023

Протягом минулої доби противник завдав дев’ять ракетних, три авіаційних удари та здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі, є поранені та загиблі серед мирного населення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах 16 населених пунктів. Серед них – Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Соледар, Бахмут, Залізне, Первомайське, Водяне і Побєда на Донеччині.

Зараз дивляться

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Стариця і Дворічна Харківської області. Також ворог застосував ударний БпЛа біля Олександрівки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках з артилерії обстріляно райони Іванівки, Стельмахівки, М’ясожарівки, Площанки, Макіївки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку під вороже вогневе ураження потрапили Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляні Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Велика Новосілка, Золота Нива і Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Антонівки, Чарівного, Дорожнянки, Інженерного, Білогір’я, Олексіївки, Малих Щербаків, Степового та Кам’янського Запорізької області.

Втрати РФ у війні на 08.01.2023:

особового складу ‒ близько 111 170 (+430) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3069 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 6130 (+5) од,

артилерійських систем – 2065 (+3) од,

РСЗВ – 431 (+0) од,

засоби ППО ‒ 217 (+0) од,

літаків – 285 (+0) од,

гелікоптерів – 272 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1849 (+5),

крилаті ракети ‒ 723 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4801 (+3) од,

спеціальна техніка ‒ 183 (+1).

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 319-й день.

Джерело: ISW, Генштаб