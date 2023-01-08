Январь, 08 в 0:02

После получения Украиной танков от западных стран, можно будет начинать диалог о поставках ракет дальности более 100 км.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

Его спросили, что изменилось в отношении партнеров Украины, что за последние дни несколько западных стран решили передать ВСУ тяжелую наступательную технику.

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По словам Подоляка, на Западе видят, что эскалации войны из-за передачи Украине оружия не будет, а наоборот, вооружение позволит локализовать конфликт.

— Если раньше они считали, что передача нам танков, например, сразу масштабирует войну, заведет ее на другие территории, то сегодня они понимают, что передача Украине оружия локализует эту войну, и таким образом они обеспечат себе возможность гарантировать безопасность своим гражданам. Да, за наш счет, но они нам помогают, — сказал он.

Советник руководителя Офиса президента добавил, что создалась новая политическая реальность.

— Наши партнеры четкие в своих программах поддержки Украины. Поверьте мне, через несколько дней или недель мы с вами будем говорить о танках, а чуть позже — о ключевом элементе эффективного контрнаступления. Как только мы получим ракеты определенной дальности в необходимом количестве, я имею в виду (дальность, — Ред.) 100-200 км и более, то существенно изменится картина, потому что мы будем уничтожать всю логистическую инфраструктуру российской армии, — сказал Михаил Подоляк.

Именно этот шаг, уверен советник руководителя ОП, ускорит победу Украины.

Напомним, накануне глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.

Перед этим, вечером 5 января, президент США и канцлер ФРГ договорились передать Украине дополнительный ЗРК Patriot и десятки единиц бронетехники, среди которой такие машины, как Marder и Bradley.

Украинский президент приветствовал решение западных лидеров на следующий день после того, как президент Франции объявил о передаче Украине легких танков AMX-10RC.

Позднее в правительстве Германии уточнили, что передадут Украине первые 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot в период до конца марта.