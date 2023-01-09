Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Минус 590 оккупантов и три вертолета: Генштаб сообщил потери РФ за сутки

Марта Бондаренко, редактор ленты
Минус 590 оккупантов и три вертолета: Генштаб сообщил потери РФ за сутки

В минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли очередной сокрушительный удар по российскому врагу — ликвидированы по меньшей мере 590 солдат.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На сегодняшний день общее количество ликвидированного личного состава противника составляет 111 760 человек.

Сейчас смотрят

Другие потери РФ в войне за сутки:

  • танков ‒ 3080 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6147 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 2069 (+4) ед,
  • РСЗО – 434 (+3) ед,
  • средств ПВО ‒ 217 ед,
  • самолетов – 285 ед,
  • вертолетов – 275 (+3) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1856 (+7) ед,
  • крылатых ракет ‒ 723 ед,
  • кораблей /катеров ‒ 16 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4809 (+8) ед,
  • специальной техники – 183 ед.

Напомним, что 7 января ВСУ ликвидировали 430 российских военных.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал о военной технике M2 Bradley, которую должны получить воины ВСУ от Министерства обороны США. Посредством БМП можно доставить пехоту на позиции, прикрывая броней. M2 Bradley имеет 25-миллиметровую автоматическую пушку, две направляющие для пуска противотанковых управляемых ракет TOW и TOW-2.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка