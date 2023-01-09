Январь, 09 в 8:03

В минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли очередной сокрушительный удар по российскому врагу — ликвидированы по меньшей мере 590 солдат.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На сегодняшний день общее количество ликвидированного личного состава противника составляет 111 760 человек.

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Другие потери РФ в войне за сутки:

танков ‒ 3080 (+11) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6147 (+17) ед,

артиллерийских систем – 2069 (+4) ед,

РСЗО – 434 (+3) ед,

средств ПВО ‒ 217 ед,

самолетов – 285 ед,

вертолетов – 275 (+3) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1856 (+7) ед,

крылатых ракет ‒ 723 ед,

кораблей /катеров ‒ 16 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4809 (+8) ед,

специальной техники – 183 ед.

Напомним, что 7 января ВСУ ликвидировали 430 российских военных.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал о военной технике M2 Bradley, которую должны получить воины ВСУ от Министерства обороны США. Посредством БМП можно доставить пехоту на позиции, прикрывая броней. M2 Bradley имеет 25-миллиметровую автоматическую пушку, две направляющие для пуска противотанковых управляемых ракет TOW и TOW-2.