Минус 590 оккупантов и три вертолета: Генштаб сообщил потери РФ за сутки
В минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли очередной сокрушительный удар по российскому врагу — ликвидированы по меньшей мере 590 солдат.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На сегодняшний день общее количество ликвидированного личного состава противника составляет 111 760 человек.
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Другие потери РФ в войне за сутки:
- танков ‒ 3080 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6147 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 2069 (+4) ед,
- РСЗО – 434 (+3) ед,
- средств ПВО ‒ 217 ед,
- самолетов – 285 ед,
- вертолетов – 275 (+3) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1856 (+7) ед,
- крылатых ракет ‒ 723 ед,
- кораблей /катеров ‒ 16 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4809 (+8) ед,
- специальной техники – 183 ед.
Напомним, что 7 января ВСУ ликвидировали 430 российских военных.
Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал о военной технике M2 Bradley, которую должны получить воины ВСУ от Министерства обороны США. Посредством БМП можно доставить пехоту на позиции, прикрывая броней. M2 Bradley имеет 25-миллиметровую автоматическую пушку, две направляющие для пуска противотанковых управляемых ракет TOW и TOW-2.