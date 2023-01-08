Январь, 08 в 9:58

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 111 170 военных, из них 430 ВСУ ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб.

Другие потери РФ с 24 февраля по 8 января:

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