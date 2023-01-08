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Факты / Україна

Минус 430 оккупантов и 3 танка: потери РФ в войне за минувшие сутки

Бедрак Виктория, редактор ленты
Минус 430 оккупантов и 3 танка: потери РФ в войне за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 111 170 военных, из них 430 ВСУ ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб.

Другие потери РФ с 24 февраля по 8 января:

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  • танков ‒ 3069 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6130 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 2065 (+3) ед,
  • РСЗО – 431 ед,
  • средства ПВО ‒ 217 ед,
  • самолетов – 285 ед,
  • вертолетов – 272 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1849 (+5) ед,
  • крылатые ракеты 723 ед,
  • корабли /катера ‒ 16 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4801 (+3) ед,
  • специальная техника – 183 (+1).
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Источник: Генштаб ВСУ
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