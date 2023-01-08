Минус 430 оккупантов и 3 танка: потери РФ в войне за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 111 170 военных, из них 430 ВСУ ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб.
Другие потери РФ с 24 февраля по 8 января:
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- танков ‒ 3069 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6130 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 2065 (+3) ед,
- РСЗО – 431 ед,
- средства ПВО ‒ 217 ед,
- самолетов – 285 ед,
- вертолетов – 272 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1849 (+5) ед,
- крылатые ракеты 723 ед,
- корабли /катера ‒ 16 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4801 (+3) ед,
- специальная техника – 183 (+1).