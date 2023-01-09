Січень, 09 в 8:03

Минулої доби Збройні сили України завдали чергового нищівного удару по російському ворогу – ліквідовано щонайменше 590 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На сьогодні загальна кількість ліквідованого особового складу противника становить 111 760 осіб.

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Інші втрати РФ у війні за добу:

танків ‒ 3080 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 6147 (+17) од,

артилерійських систем – 2069 (+4) од,

РСЗВ – 434 (+3) од,

засобів ППО ‒ 217 од,

літаків – 285 од,

гелікоптерів – 275 (+3) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7) од,

крилатих ракет ‒ 723 од,

кораблів /катерів ‒ 16 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4809 (+8) од,

спеціальної техніки ‒ 183 од.

Нагадаємо, що 7 січня ЗСУ ліквідували 430 російських військових.

Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів про військову техніку M2 Bradley, яку мають отримати воїни ЗСУ від Міністерства оборони США. За допомогою БМП можна доставити піхоту на позиції, прикриваючи бронею. M2 Bradley має 25-міліметрову автоматичну гармату, дві напрямні для пуску протитанкових керованих ракет TOW і TOW-2.