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Факты / Україна

На оккупированных частях Донецкой и Луганской областей хотят мобилизовать выпускников школ – ЦНС

Анастасия Гевко, редактор ленты
На оккупированных частях Донецкой и Луганской областей хотят мобилизовать выпускников школ – ЦНС
Фото: Depositphotos

Центр национального сопротивления сообщает, что детей 2005-2006 года рождения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей заставляют встать на “обязательный военный учет”.

– Принятие на так называемый военный учет в оккупационных военкоматах происходит на оккупированных территориях Луганщины и Донетчины. По информации подполья, оккупанты формируют списки тех, кого можно мобилизовать сразу после выпуска из школы. Прежде всего, тех, кто достигает совершеннолетия в 2023 году, – говорится в сообщении.

В ЦНС призвали родителей таких школьников по возможности уехать из временно оккупированных населенных пунктов, чтобы вывезти своих детей на безопасную территорию.

Напомним, россияне готовятся к новым волнам мобилизационных мероприятий во временно оккупированном Крыму. В рамках таких мероприятий университеты на полуострове обязали отчислять студентов 3-5 курсов, имеющих академические долги.

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Источник: ЦНС

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