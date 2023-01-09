Січень, 09 в 17:21

Центр національного спротиву повідомляє, що дітей 2005-2006 року народження на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей змушують стати на “обов’язковий військовий облік”.

– Наразі прийняття на так званий військовий облік в окупаційних військкоматах відбувається на окупованих територіях Луганщини та Донеччини. За інформацією підпілля, окупанти формують списки тих, кого можна мобілізувати відразу після випуску зі школи. Перш за все тих, хто досягає повноліття у 2023 році, – сказано в повідомленні.

У ЦНС закликали батьків таких школярів за можливості виїхати з тимчасово окупованих населених пунктів, щоб вивезти своїх дітей на безпечну територію.

Нагадаємо, росіяни готуються до нових хвиль мобілізаційних заходів у тимчасово окупованому Криму. В рамках таких заходів університети на півострові зобов’язали відраховувати студентів 3-5 курсів, у яких є академічні борги.

Зараз дивляться

Джерело: ЦНС