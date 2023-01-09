Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

На окупованих частинах Донеччини та Луганщини хочуть мобілізувати випускників шкіл – ЦНС

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
На окупованих частинах Донеччини та Луганщини хочуть мобілізувати випускників шкіл – ЦНС
Фото: Depositphotos

Центр національного спротиву повідомляє, що дітей 2005-2006 року народження на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей змушують стати на “обов’язковий військовий облік”.

– Наразі прийняття на так званий військовий облік в окупаційних військкоматах відбувається на окупованих територіях Луганщини та Донеччини. За інформацією підпілля, окупанти формують списки тих, кого можна мобілізувати відразу після випуску зі школи. Перш за все тих, хто досягає повноліття у 2023 році, – сказано в повідомленні.

У ЦНС закликали батьків таких школярів за можливості виїхати з тимчасово окупованих населених пунктів, щоб вивезти своїх дітей на безпечну територію. 

Нагадаємо, росіяни готуються до нових хвиль мобілізаційних заходів у тимчасово окупованому Криму. В рамках таких заходів університети на півострові зобов’язали відраховувати студентів 3-5 курсів, у яких є академічні борги. 

Зараз дивляться
Читайте
В Криму окупанти вимагають відраховувати студентів, які підлягають мобілізації, через академічні борги – ЦНС

Джерело: ЦНС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка