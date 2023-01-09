Не хочет рисковать. Россия не использует свои новейшие истребители на территории Украины — британская разведка
По меньшей мере с июня Россия почти наверняка использует свои новейшие истребители Су-57 FELON в войне против Украины, однако делает это только со своей территории.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
Отмечено, что Су-57 является самым современным российским сверхзвуковым боевым истребителем пятого поколения, использующим стелс-технологии и современную авионику.
Однако миссии этого истребителя, вероятно, ограничивались полетами над российской территорией и запуском ракет большой дальности класса воздух-земля или воздух-воздух на территорию Украины.
– Недавние коммерческие снимки показывают пять самолетов Су-57 на авиабазе в Ахтубинске, где находится 929-й летно-испытательный центр. Поскольку это единственная известная база Су-57, эти самолеты, по всей видимости, были задействованы в операциях против Украины, — указывает британская разведка.
Россия, скорее всего, отдает приоритет тому, чтобы избежать репутационных потерь, уменьшения экспортных перспектив и компрометации чувствительных технологий, которые могут возникнуть из-за потери FELON в Украине.
– Это свидетельствует о том, что РФ продолжает избегать риска при использовании своих военно-воздушных сил в войне, – добавляют британцы.
Источник: Минобороны Великобритании