Январь, 09 в 10:14

По меньшей мере с июня Россия почти наверняка использует свои новейшие истребители Су-57 FELON в войне против Украины, однако делает это только со своей территории.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Отмечено, что Су-57 является самым современным российским сверхзвуковым боевым истребителем пятого поколения, использующим стелс-технологии и современную авионику.

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Однако миссии этого истребителя, вероятно, ограничивались полетами над российской территорией и запуском ракет большой дальности класса воздух-земля или воздух-воздух на территорию Украины.

– Недавние коммерческие снимки показывают пять самолетов Су-57 на авиабазе в Ахтубинске, где находится 929-й летно-испытательный центр. Поскольку это единственная известная база Су-57, эти самолеты, по всей видимости, были задействованы в операциях против Украины, — указывает британская разведка.

Россия, скорее всего, отдает приоритет тому, чтобы избежать репутационных потерь, уменьшения экспортных перспектив и компрометации чувствительных технологий, которые могут возникнуть из-за потери FELON в Украине.

– Это свидетельствует о том, что РФ продолжает избегать риска при использовании своих военно-воздушных сил в войне, – добавляют британцы.

Источник: Минобороны Великобритании