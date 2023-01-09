Січень, 09 в 10:14

Принаймні з червня Росія майже напевне використовує своїй найновіші винищувачі Су-57 FELON у війні проти України, однак робить це лише зі своєї території.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Зазначено, що Су-57 є найсучаснішим російським надзвуковим бойовим винищувачем п’ятого покоління, що використовує стелс-технології та найсучаснішу авіоніку.

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Однак місії цього винищувача, ймовірно, обмежувалися польотами над російською територією та запуском ракет великої дальності класу повітря-земля або повітря-повітря на територію України.

– Нещодавні комерційні знімки показують п’ять літаків Су-57 на авіабазі в Ахтубінську, де знаходиться 929-й льотно-випробувальний центр. Оскільки це єдина відома база Су-57, ці літаки, ймовірно, були задіяні в операціях проти України, – зазначає британська розвідка.

Росія, найімовірніше, віддає пріоритет тому, щоб уникнути репутаційних втрат, зменшення експортних перспектив та компрометації чутливих технологій, які можуть виникнути внаслідок втрати FELON в Україні.

– Це свідчить про те, що РФ продовжує уникати ризику під час використання своїх військово-повітряних сил у війні, – додають британці.

Джерело: Міноборони Великої Британії