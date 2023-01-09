Начинать нужно уже сегодня: ЕС готов играть передовую роль в восстановлении Украины

Январь, 09 в 19:09

Официальный представитель Еврокомиссии Ана Писонеро заявила о готовности Евросоюза играть ведущую роль в восстановлении инфраструктуры Украины.

— Европейский Союз полностью готов играть передовую роль, призвав к восстановлению Украины, — сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Она сообщила, что страны G7 договорились о координации деятельности по данному вопросу.

— Комиссия предложила принять у себя секретариат этой структуры. Долгосрочные потребности восстановления будут огромными. Нужно будет координировать усилия всех участников: Европейского Союза, государств-членов, европейских финансовых институтов, международных организаций. И частный сектор также будет приглашен, — сообщила представитель ЕК.

Кроме того, Писонеро отметила, что необходимо уже сегодня начинать планировать работу. Она отметила, что пока внимание ЕС было сосредоточено на помощи Украине по обеспечению базовых потребностей страны и самых срочных финансовых нужд.

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Представитель ЕК пояснила, что для этого была оказана макрофинансовая поддержка, но “ясно, что в рамках долгосрочного восстановления уже пора браться за работу”. Пресс-секретарь указала на ряд проводящихся с этой целью конференций, в частности на недавно состоявшуюся берлинскую.

Напомним, что Киев посетил исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, в программе которого, в том числе, обсуждение с украинскими властями плана восстановления страны.