Январь, 09 в 10:42

Российские оккупанты в последнее время активно запускают дроны-разведчики, что может свидетельствовать об их намерениях найти места, куда можно попасть ракетами.

Об этом в эфире телемарафона заявила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, это типичная тактика поведения россиян перед атакой. А так как у оккупантов есть значительные проблемы с оружием, то им приходится тщательно выискивать, куда можно бить.

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— Мы говорили, что они не откажутся от единичных ударов и от массированных и смешанных ракетных атак. Однако у россиян затруднительная ситуация с оружием, так что им приходится более тщательно анализировать, куда именно бить. Именно поэтому в последнее время наши сводки Генштаба пестрят сообщениями о сбитии дронов-разведчиков, – отметила пресс-секретарь Сил обороны Юга.

Как правило, дроны-разведчики не несут на себе взрывчатки, они собирают и передают информацию. Однако в последнее время разрабатывают смешанный тип дронов, которые могут нести взрывной заряд и собирать информацию.

Что касается ситуации на южном направлении в целом, то, по словам Наталии Гуменюк, она достаточно сложна, однако стабильно контролируется Вооруженными силами Украины. Продолжаются вражеские обстрелы в Никопольщине Днепропетровской области — через Днепр от Запорожской АЭС. Там враг бил из тяжелой артиллерии.

ВСУ работают на Кинбурнской косе, где российские оккупанты имеют немалые траты в живой силе и технике. Сейчас именно эта информация доразведывается.

— За последнюю неделю враг потерял несколько единиц техники, в частности, РСЗО и бронетехнику. Разбиты две ячейки скопления врага — то есть мы их ослабляем по всем направлениям, не только на логистических, но и там, где они считают, что существенно окопались, — подчеркнула пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Фото: ОК Юг