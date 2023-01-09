Січень, 09 в 10:42

Російські окупанти останнім часом активно запускають дрони-розвідники, що може свідчити про їхні наміри знайти місця, куди можна поцілити ракетами.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

За її словами, це типова тактика поведінки росіян перед атакою. А через те, що в окупантів є значні проблеми зі зброєю, то їм доводиться ретельно вишукувати, куди можна бити.

Зараз дивляться

– Ми говорили, що вони не відмовляться від поодиноких ударів та від масованих і змішаних ракетних атак. Однак у росіян скрутна ситуація зі зброєю, тож їм доводиться більш ретельно аналізувати, куди саме бити. Саме тому останнім часом наші зведення Генштабу рясніють повідомленнями про збиття дронів-розвідників, – зазначила речниця Сил оборони Півдня.

Як правило дрони-розвідники не несуть на собі вибухівки, вони збирають та передають інформацію. Проте останнім часом розробляють змішаний тип дронів, які можуть нести вибуховий заряд та збирати інформацію.

Щодо ситуації на південному напрямку загалом, то, за словами Наталі Гуменюк, вона досить складна, проте стабільно контрольована Збройними силами України. Продовжуються ворожі обстріли на Нікопольщини Дніпропетровської області – через Дніпро від Запорізької АЕС. Там ворог гатив із важкої артилерії.

ЗСУ працюють на Кінбурнській косі, де російські окупанти мають чималі трати в живій силі та техніці. Наразі саме ця інформація дорозвідується.

– За останній тиждень ворог втратив декілька одиниць техніки, зокрема, РСЗВ та бронетехніку. Розбито два осередки скупчення ворога – тобто ми їх ослаблюємо на всіх напрямках, не лише на логістичних, а й там, де вони вважають, що суттєво окопалися, – наголосила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Фото: ОК Південь