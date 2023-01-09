Стало известно, когда ЕСПЧ объявит решение по делу об оккупации Донбасса

Январь, 09 в 14:38

В понедельник, 9 января, стало известно, что Европейский суд по правам человека уже принял решение по делу Украины и Нидерландов против России об оккупации Донбасса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.

Она добавила, что суд объявит свое решение 25 января.

Сейчас смотрят

– Решением по приемлемости межгосударственного дела Украина и Нидерланды против России 25 января 2023 года ЕСПЧ публично объявит решение по так называемому делу по Донбассу – первому делу по захвату восточной Украины в 2014 году, когда Россия начала войну против Украины из Крыма и Донбасса. И в том же году открылся юридический фронт противостояния агрессору на международной арене, – говорится в сообщении.

Сокоренко отметила, что это дело касается админпрактики нарушений РФ по правам человека на временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей с 2014 года. В список вошло, в том числе, сбивание Малайзийского боинга рейса МН-17 в 2014 году над Донбассом.

– Пожалуй, должностное лицо должно на это событие реагировать сдержанно – в случае положительного решения для Украины ЕСПЧ перейдет к рассмотрению дела по существу. Но как юрист, который ведет это дело с 2014 года, и зная, сколько усилий было положено в это дело, КАКУЮ доказательную базу Украина подала и какие аргументы были у России в ответ – могу сказать – ЕСПЧ ПЕРЕЙДЕТ К РАССМОТРЕНИЮ ПО СУТИ! – сообщила Сокоренко.

Она сравнила это с тем, как ЕСПЧ сделал и по другому межгосударственному делу – Украина против России (по Крыму) в январе 2021 года.

– Это будет еще один международно-правовой гвоздь в гроб российских захватчиков, – резюмировала уполномоченная.

Напомним, Генпрокуратура РФ 22 июля 2021 года подала в ЕСПЧ свое первое заявление против Украины. Суд отклонил это ходатайство на следующий день.