Стало відомо, коли ЄСПЛ оголосить рішення у справі щодо окупації Донбасу

Січень, 09 в 14:38

У понеділок, 9 січня, стало відомо, що Європейський суд з прав людини вже ухвалив рішення у справі Україна та Нідерланди проти Росії щодо окупації Донбасу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

Вона додала, що суд оголосить своє рішення 25 січня.

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– Рішенням щодо прийнятності міждержавної справи Україна та Нідерланди проти Росії 25 січня 2023 ЄСПЛ публічно оголосить рішення у справі стосовно Донбасу – першій справі щодо захоплення Сходу України у 2014 році, коли Росія розпочала війну проти України з Криму і Донбасу. І того ж року відкрився юридичний фронт протистояння агресору на міжнародній арені, – сказано у повідомленні.

Сокоренко зазначила, що ця справа стосується адмінпрактики порушень РФ прав людини на тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей з 2014 року. У список увійшло, зокрема, збиття малайзійського боїнга рейсу МН‑17 у 2014 році над Донбасом.

– Мабуть, як посадова особа маю на цю подію реагувати стримано на кшталт – у разі позитивного рішення для України ЄСПЛ перейде до розгляду справи по суті. Але як юрист, що веде цю справу з 2014 року та знає, скільки зусиль було покладено в цю справу, ЯКУ доказову базу Україна подала і які аргументи були у Росії у відповідь, можу сказати – ЄСПЛ ПЕРЕЙДЕ ДО РОЗГЛЯДУ ПО СУТІ! – повідомила Сокоренко.

Вона порівняла це з тим, як ЄСПЛ зробив і в іншій міждержавній справі – Україна проти Росії (щодо Криму) в січні 2021 року.

– Це буде ще один міжнародно-правовий цвях в труну російських загарбників, – резюмувала уповноважена.

Нагадаємо, Генпрокуратура РФ 22 липня 2021 року подала до ЄСПЛ свою першу заяву проти України. Суд відхилив це клопотання наступного дня.