Отправка танков Leopard из Германии в Украину не запланирована – представитель Бундестага

Январь, 09 в 15:08

Пока что у Берлина нет в планах отправки в Украину танков Leopard 2. Об этом заявил спикер правительства Германии Штеффен Гебестрайт, отрицая таким образом слова министра экономики Роберта Габека, который не исключал такой возможности.

В то же время на прошлой неделе Германия сообщила, что пришлет в Киев боевые машины пехоты Marder в ответ на просьбу предоставить более тяжелое вооружение для отпора российским войскам.

Напомним, заместители спикера Бундестага Катрин Геринг-Эккардт и Вольфганг Кубики выступили за поставку Украине танков Leopard.

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Украинский посол в Германии Алексей Макеев ранее заявил, что решение Бундестага о поставках боевых машин пехоты Marder может заложить основу для предоставления танков Leopard 2.