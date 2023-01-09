Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Отправка танков Leopard из Германии в Украину не запланирована – представитель Бундестага

Анастасия Гевко, редактор ленты
Танк Leopard 2
Фото: Getty Images

Пока что у Берлина нет в планах отправки в Украину танков Leopard 2. Об этом заявил спикер правительства Германии Штеффен Гебестрайт, отрицая таким образом слова министра экономики Роберта Габека, который не исключал такой возможности.

В то же время на прошлой неделе Германия сообщила, что пришлет в Киев боевые машины пехоты Marder в ответ на просьбу предоставить более тяжелое вооружение для отпора российским войскам.

Напомним, заместители спикера Бундестага Катрин Геринг-Эккардт и Вольфганг Кубики выступили за поставку Украине танков Leopard.

Сейчас смотрят

Украинский посол в Германии Алексей Макеев ранее заявил, что решение Бундестага о поставках боевых машин пехоты Marder может заложить основу для предоставления танков Leopard 2.

Читайте
Оппозиция в Германии призвала Бундестаг передать с союзниками Украине танки Leopard 2

Источник: Sky News
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка