Январь, 09 в 23:16

Россия нанесла ракетный удар по Краматорску Донецкой области, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

— Ракетный удар по городу. Оккупанты попали в проезжую часть и автомобиль с людьми. Два человека, находившиеся в автомобиле, погибли, — сообщил он на своей странице в Telegram.

Попадание в авто с людьми: в результате ракетного удара РФ по Краматорску есть погибшие / 2 фотографии

Напомним, что 6 января с самого утра в Краматорске раздались взрывы. От ракетного удара повреждения и разрушения получили два учебных заведения и жилищный сектор. Отмечается, что ракетными ударами повреждены 14 частных домов. Обошлось без жертв.

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Фото: Кирилл Тимошенко