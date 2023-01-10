Попадание в авто с людьми: в результате ракетного удара РФ по Краматорску есть погибшие
Россия нанесла ракетный удар по Краматорску Донецкой области, в результате чего погибли два человека.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
— Ракетный удар по городу. Оккупанты попали в проезжую часть и автомобиль с людьми. Два человека, находившиеся в автомобиле, погибли, — сообщил он на своей странице в Telegram.
Напомним, что 6 января с самого утра в Краматорске раздались взрывы. От ракетного удара повреждения и разрушения получили два учебных заведения и жилищный сектор. Отмечается, что ракетными ударами повреждены 14 частных домов. Обошлось без жертв.
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Фото: Кирилл Тимошенко