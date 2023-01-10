Січень, 09 в 23:16

Росія завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області, внаслідок чого загинули дві людини.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Ракетний удар по місту. Окупанти влучили у проїжджу частину та автомобіль з людьми. 2 осіб, які перебували в автівці, загинули, – повідомив він на своїй сторінці у Telegram.

Влучання в авто з людьми: внаслідок ракетного удару РФ по Краматорську є загиблі / 2 фотографии

Нагадаємо, що 6 січня вранці в Краматорську пролунали вибухи. Пошкоджень та руйнувань зазнали два заклади освіти та житловий сектор. Відомо, що ракетними ударами пошкоджено 14 приватних будинків. Обійшлося без жертв.

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Фото: Кирило Тимошенко