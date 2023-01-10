Влучання в авто з людьми: внаслідок ракетного удару РФ по Краматорську є загиблі
Росія завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області, внаслідок чого загинули дві людини.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
– Ракетний удар по місту. Окупанти влучили у проїжджу частину та автомобіль з людьми. 2 осіб, які перебували в автівці, загинули, – повідомив він на своїй сторінці у Telegram.
Нагадаємо, що 6 січня вранці в Краматорську пролунали вибухи. Пошкоджень та руйнувань зазнали два заклади освіти та житловий сектор. Відомо, що ракетними ударами пошкоджено 14 приватних будинків. Обійшлося без жертв.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 320-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Кирило Тимошенко