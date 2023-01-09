Жесткие бои под Бахмутом и обстрелы Херсона: что происходит на 320 сутки войны (онлайн)

Россия привлекает своих энергетиков к подготовке ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Это стало возможным из-за того, что до начала полномасштабной войны украинская энергетическая сеть была объединена с энергосетью РФ и Беларуси.

За сутки 8 января российская армия нанесла 144 удара по территории Сумщины, отмечает глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Ситуация на передовой за первую неделю 2023 года не претерпела существенных изменений. Продолжаются тяжелые бои на Луганщине и Донетчине — каждая горячая точка на этих направлениях хорошо известна, сообщает президент Украины.

Домой вернулись 50 украинцев из российского плена. Среди них — 33 офицера, а еще 17 человек — это рядовые и сержанты. Речь идет о защитниках Киевщины, Донетчины, Мариуполя, юга Украины.

Украинки с медицинской специальностью не будут подлежать обязательной мобилизации до 2026 года, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.