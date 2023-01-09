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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Жесткие бои под Бахмутом и обстрелы Херсона: что происходит на 320 сутки войны (онлайн)

Жесткие бои под Бахмутом и обстрелы Херсона: что происходит на 320 сутки войны (онлайн)

Россия привлекает своих энергетиков к подготовке ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Это стало возможным из-за того, что до начала полномасштабной войны украинская энергетическая сеть была объединена с энергосетью РФ и Беларуси.

За сутки 8 января российская армия нанесла 144 удара по территории Сумщины, отмечает глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Ситуация на передовой за первую неделю 2023 года не претерпела существенных изменений. Продолжаются тяжелые бои на Луганщине и Донетчине — каждая горячая точка на этих направлениях хорошо известна, сообщает президент Украины.

Домой вернулись 50 украинцев из российского плена. Среди них — 33 офицера, а еще 17 человек — это рядовые и сержанты. Речь идет о защитниках Киевщины, Донетчины, Мариуполя, юга Украины.

Украинки с медицинской специальностью не будут подлежать обязательной мобилизации до 2026 года, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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00:49 - 09 января

Военная техника M2 Bradley, которую должны получить воины Вооруженных сил Украины от Министерства обороны США, выполняют как функцию бронированного прикрытия для пехоты и осуществляют огневую поддержку.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов. Он оценил огневые возможности боевых машин пехоты Bradley и объяснил, чем они могут быть полезными на фронте.

По его словам, с помощью БМП можно доставить пехоту на позиции, по которым наносят удары, прикрывая броней. M2 Bradley имеет мощное вооружение, в частности, 25-миллиметровую автоматическую пушку, две направляющие для пуска противотанковых управляемых ракет TOW и TOW-2.

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00:27 - 09 января

Освобождение временно оккупированного Россией Крымского полуострова является ключом к успеху и дальнейшей победе Украины. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес.

— Если Россия сохранит контроль над Крымом, то они всегда смогут делать то, что они делают сейчас. Освобождение Крыма является ключом к успеху Украины.

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00:11 - 09 января

Германия не может исключать поставку танков Leopard, более тяжелых боевых машин, чем Marders, для поддержки Вооруженных сил Украины в будущем.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на заявление немецкого министра экономики Роберта Хабека.

— Конечно, это нельзя исключать, – сказал Хабек в воскресенье вечером.

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00:02 - 09 января

Все поражения России на поле боя и вообще вид РФ после нападения на Украину десакрализовали и президента Кремля Владимира Путина, и его окружение, и современную его вертикаль управления.

Об этом в интервью в эфире Єдиних новин заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

– Царь голый. Конкретно. И это постепенно понимает наиболее неадекватное сообщество, какое есть в РФ. И они начинают претендовать на долю неконтролируемого процесса, помародерствовать. Они не могут все приехать в Украину, здесь убивают. Но они хотят мародерствовать. Это же сущность “русского мира”, мародерство и убийство, — говорит советник.

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00:01 - 09 января

В Министерстве обороны США определили, какую модификацию основной боевой машины пехоты M2 Bradley получит Украина. Об этом заявил главный представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер.

По его словам, Украине должны передать БМП M2 Bradley в версии M2A2 ODS, которые были созданы после полученного опыта во время операции Буря в пустыне.

M2 Bradley

Фото: Getty Images

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