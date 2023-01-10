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Факты / Україна

СБУ задержала в Днепре агента РФ, который наводил ракеты на ТЭС

Евгения Грейс, редактор ленты
зрада Дніпро
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала агента России, который наводил ракеты на Приднепровскую ТЭС в Днепре и собирал данные о местных системах ПВО.

Во время контрдиверсионных мероприятий в Днепропетровской области контрразведка СБУ обнаружила предателя — он работал на Главное управление разведки Минобороны РФ.

Мужчина на должности в местной фармацевтической компании занимался поставкой лекарственных препаратов, во время которых собирал разведданные о подразделениях Вооруженных сил.

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— В первую очередь, российский агент пытался выявить боевые позиции сил противовоздушной обороны и расположения штабов оперативного командования украинских войск, — сообщает спецслужба.

Также мужчина передавал РФ локации местных объектов тепло- и энергообеспечения.

Агент отчитывался ГРУ о последствиях воздушных атак по этим объектам, в частности по ТЭС.

Полученные данные он передавал оккупантам через закрытые каналы связи – присылал фото с привязкой к местности и подробным описанием.

СБУ задержала мужчину на попытке сбора разведывательной информации для врага.

Во время обысков у него дома правоохранители обнаружили мобильные телефоны с перепиской с представителем российской спецслужбы.

агент МО РФ
агент МО РФ
СБУ задержала в Днепре агента РФ, который наводил ракеты на ТЭС / 2 фотографии

Следователи сообщили приспешнику РФ о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: СБУ
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