Січень, 10 в 11:52

Служба безпеки України затримала агента Росії, який наводив ракети на Придніпровську ТЕС у Дніпрі і збирав дані про місцеві системи ППО.

Під час контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині контррозвідка СБУ виявила зрадника – він працював на Головне управління розвідки Міноборони РФ.

Чоловік на посаді у місцевій фармацевтичній компанії займався постачанням лікарських препаратів, під час яких збирав розвіддані про підрозділи Збройних сил.

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– Насамперед російський агент намагався виявити бойові позиції сил протиповітряної оборони і розташування штабів оперативного командування українських військ, – повідомляє спецслужба.

Також чоловік передавав РФ локації місцевих об’єктів тепло- та енергозабезпечення.

Агент звітував ГРУ про наслідки повітряних атак по цих об’єктах, зокрема по ТЕС.

Отримані дані він передавав окупантам через закриті канали зв’язку – надсилав фото з прив’язкою до місцевості та детальним описом.

СБУ затримала чоловіка на спробі збору розвідувальної інформації для ворога.

Під час обшуків у нього вдома правоохоронці знайшли мобільні телефони з листуванням із представником російської спецслужби.

СБУ затримала у Дніпрі агента РФ, який наводив ракети на ТЕС / 2 фотографии

Слідчі повідомили поплічнику РФ про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.