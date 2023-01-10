СБУ затримала у Дніпрі агента РФ, який наводив ракети на ТЕС
Служба безпеки України затримала агента Росії, який наводив ракети на Придніпровську ТЕС у Дніпрі і збирав дані про місцеві системи ППО.
Під час контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині контррозвідка СБУ виявила зрадника – він працював на Головне управління розвідки Міноборони РФ.
Чоловік на посаді у місцевій фармацевтичній компанії займався постачанням лікарських препаратів, під час яких збирав розвіддані про підрозділи Збройних сил.
– Насамперед російський агент намагався виявити бойові позиції сил протиповітряної оборони і розташування штабів оперативного командування українських військ, – повідомляє спецслужба.
Також чоловік передавав РФ локації місцевих об’єктів тепло- та енергозабезпечення.
Агент звітував ГРУ про наслідки повітряних атак по цих об’єктах, зокрема по ТЕС.
Отримані дані він передавав окупантам через закриті канали зв’язку – надсилав фото з прив’язкою до місцевості та детальним описом.
СБУ затримала чоловіка на спробі збору розвідувальної інформації для ворога.
Під час обшуків у нього вдома правоохоронці знайшли мобільні телефони з листуванням із представником російської спецслужби.
Слідчі повідомили поплічнику РФ про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).
Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.