Январь, 10 в 18:02

Вашингтон внес “существенные” изменения в тип вооружений, которое США их союзники предоставляют Украине.

Об этом пишет американский телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Издание напомнило, что последние пакеты помощи включали больше наступательного оружия, как, к примеру, боевые машины Bradley и современные ракетные системы дальнего действия. Это связано с тем, что Украина видит окно для восстановления территории до того, как Россия перегруппируется, сказал один из чиновников, описав новые системы вооружений как дающие украинцам “гораздо больше возможностей”.

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Один из американских чиновников также отметил, что Украина соблюдала ограничения на использование оружия, которое Запад предоставил до сих пор, что смягчает сомнения по поводу отправки более мощных систем.

Представители США подчеркнули, что украинцы разрабатывают и следуют собственной стратегии, а действия США направлены на поддержку этой стратегии и удовлетворение их потребностей на поле боя.

— Мы находимся в постоянном контакте с Украиной касательно того, что ей нужно для самообороны, и считаем, что удовлетворяем эти потребности. С развитием ситуации развивается и наша помощь, — сказала CNN пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Адриенн Уотсон.

Источники телеканала также указывают, что поставки Bradley предназначены для усиления наступательных боевых возможностей Украины.

В то же время представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер также заявил на прошлой неделе, что Bradley обеспечат “уровень огневой мощи и брони, которые дадут преимущество на поле боя, поскольку Украина продолжает защищать свою родину”.

Эксперты, с которыми поговорили CNN, согласны с тем, что Bradley предоставляют Киеву новый значительный наступательный потенциал.

— Я представляю, что сделают украинцы: возьмут эти 50 Bradley и поставят большинство из них в один батальон или одну бронетанковую бригаду… и создадут железный кулак, который будет использоваться для прорыва российской линейной обороны, — сказал генерал-лейтенант армии в отставке Бен Ходжес, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе и союзным сухопутным командованием НАТО, а ныне старший советник организации Human Rights First.

При этом администрация президента США Джо Байдена до сих пор подчеркивала, что поддерживает оборону Украины от российских атак, особенно противовоздушную, которая, как сказал Райдер в пятницу, по-прежнему является “главным приоритетом”.

По словам одного из американских чиновников, “существенное” изменение в предоставляемом ими оружии дает Украине больше наступательных возможностей по сравнению с первыми месяцами войны.

Изменения, включая предоставление современных систем противоракетной обороны большей дальности, таких как система Patriot, и бронетехники, такой как Bradley, которую официальные лица назвали “убийцей танков”, последовали после того, как украинские силы продемонстрировали, что могут использовать эти системы надлежащим образом, не нанося удары по российской территории.

США и их партнеры считают, что Украине выгодно расширить наступательные операции сейчас, чтобы отвоевать территорию до того, как Россия сможет перегруппировать свои силы для каких-либо собственных наступательных операций.

В Пентагоне также ранее говорили, что одной из слабостей России является способность оккупационных войск защитить захваченную территорию.

— И поэтому, если посмотреть на реакцию США и международного сообщества в виде предоставления оборудования и, что важно, обучения, которое мы предоставляем, это дает Украине возможность изменить уравнение на поле боя, набрать обороты и не только защитить свою территорию, но и, надеюсь, отвоевать ее, — сказал Райдер.

CNN указывает, что после объявления о поставках Bradley в Украину возникли вопросы о том, что может последовать дальше, а именно будут ли США рассматривать возможность поставки танков M1 Abrams.

США также учитывают внутреннюю политику, поскольку Палата представителей Конгресса США, контролируемая республиканцами, менее благосклонна к украинской военной помощи. Республиканцы в Палате представителей уже давно призывают к усилению надзора за пакетами помощи Украине. Некоторые, однако, заняли более агрессивную позицию и заявили, что будут выступать против определенных пакетов вооружений.