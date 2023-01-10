Украинские военные могут начать обучение на системах ПВО Patriot уже на следующей неделе — CNN

Январь, 10 в 20:08

Пентагон со следующей недели начнет тренировку украинских военных на системе ПВО Patriot на территории США.

Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на двух американских чиновников, ознакомленных с этими планами.

По информации источников, обучение будет проходить в штате Оклахома, где американские военные проводят собственные тренировки по эксплуатации и обслуживанию этой новейшей системы ПВО.

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Ранее сообщалось, что США разработали для ВСУ специальную программу обучения на системах ПВО Patriot. Эксперты считают, что обучение на этих системах может занять несколько месяцев. Об этом заявил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кроме того, сообщалось, что США внесли существенные изменения в поставки вооружения Украине.